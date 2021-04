Quadient et Relais Colis signent un partenariat

(Boursier.com) — Quadient a signé un partenariat stratégique avec Relais Colis, un acteur majeur de la livraison de colis aux particuliers en France. Dans le cadre du partenariat, Quadient pilotera le déploiement de ses nouvelles consignes automatiques Parcel Pending Lite auprès de grandes et moyennes surfaces partenaires du réseau Relais Colis en France.

Lors de la présentation de la Phase Deux de son plan stratégique le 30 mars dernier, Quadient a partagé son ambition de continuer à développer son réseau de consignes colis automatiques sur les principaux marchés e-commerce au monde, avec un objectif de 25.000 unités installées d'ici fin 2023. Quadient a accéléré la croissance de son réseau avec le lancement de son offre de consignes pour le marché immobilier résidentiel, dès le troisième trimestre 2020 au Royaume-Uni et plus récemment en France au premier trimestre 2021.

En 2020, les ventes de produits sur internet a connu en France une hausse estimée à +32% (FEVAD), ce qui a entraîné une forte augmentation du nombre de colis : plus d'un milliard de colis ont été expédiés en France l'an dernier, les confinements successifs ayant entraîné des pics sans précédent sur la vente en ligne. Pour en assurer la bonne remise aux destinataires, si les points relais se sont multipliés en France - notamment dans les grandes et moyennes surfaces, ils sont aujourd'hui submergés par l'afflux de colis. La technologie Parcel Pending Lite de Quadient, modulaire, simple à installer et à utiliser, aide le point relais à libérer de l'espace de stockage et à mieux gérer ses flux de colis en accélérant les retraits, pour une meilleure expérience client.

A travers un contrat locatif portant sur 500 unités à installer progressivement en France sur 3 ans, Relais Colis donne sa confiance à Quadient dans ce qui sera "l'un des premiers déploiements d'envergure de la nouvelle unité Parcel Pending Lite après son lancement courant 2020". Cette solution innovante et brevetée apporte de nombreux bénéfices à Relais Colis, aux magasins dans lesquels elle sera installée et aux acheteurs en ligne.