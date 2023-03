Quadient équipe l'enseigne nord-américaine Ferguson de sa gamme de consignes Grand format

(Boursier.com) — Quadient annonce que Ferguson, un important distributeur nord-américain de produits d'infrastructure, plomberie, électroménagers, CVC, a déployé des consignes automatiques Parcel Pending by Quadient dans plusieurs de ses magasins, dont la nouvelle gamme de consignes Grand format, pour simplifier le retrait d'achats en magasin pendant et en dehors des heures d'ouverture.

Ferguson compte plus de 1.500 points de vente aux Etats-Unis, couvrant l'ensemble des 50 Etats, dont un grand nombre proposant la mise à disposition des achats le jour même ou dès le lendemain.

Quadient a lancé l'an dernier la consigne colis Grand Format, face à la demande croissante de prise en charge et de livraison de produits volumineux. Ces consignes automatiques modernes et innovantes sont dotées de compartiments de grande taille, une solution à la fois pratique et en libre-service que Ferguson a choisi d'offrir à ses clients professionnels pour le retrait d'articles volumineux et encombrants dans les principaux magasins de l'enseigne. Les consignes automatiques Parcel Pending by Quadient permettent de stocker rapidement et en toute sécurité tous les articles, des petits outils de plomberie aux produits de grande taille comme des tuyaux de 3 mètres, des chauffe-eaux ou des radiateurs.

Les consignes situées en extérieur offrent la possibilité d'un retrait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donnant ainsi aux entrepreneurs plus de contrôle et de flexibilité pour récupérer rapidement leur commande, à leur convenance. Les consignes automatiques permettent également d'améliorer l'efficacité opérationnelle, libérant du temps au personnel en magasin qui peut ainsi assurer sa mission de conseil auprès des clients.

Benoit Berson, Directeur des Solutions de Consignes Colis Automatiques Quadient, commente : "Nous nous réjouissons de ce partenariat sur le long terme avec Ferguson, qui leur fera bénéficier de tous les avantages que peut apporter notre technologie, pour maximiser l'impact pour leurs employés et leurs clients".

Rappelons que les consignes Parcel Pending by Quadient sont des solutions automatisées conçues pour accueillir presque tous les types d'articles, même les plus volumineux. Quadient a installé plus de 18.000 consignes colis dans le monde.