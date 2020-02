Quadient enrichit Inspire

Quadient enrichit Inspire









Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient, leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client "une expérience riche et personnalisée à travers les canaux physiques et digitaux", a annoncé la disponibilité générale de Quadient Inspire R14, version la plus riche en fonctionnalités à ce jour de sa solution phare de gestion omni-canal des communications clients (CCM). La plateforme intègre plus de 1.100 améliorations et nouvelles fonctionnalités autour de quatre enjeux fondamentaux : la simplification de l'expérience utilisateur, l'amélioration de la personnalisation des communications, une interopérabilité accrue pour assurer une intégration plus robuste des données et du contenu, et enfin, une capacité de déploiement hautement évolutive, sur le cloud et sur site. Par ailleurs, afin d'améliorer le délai de rentabilité, Quadient Inspire R14 compte plus de 250 nouveaux kits de démarrage, accélérateurs, échantillons de processus, schémas et connecteurs d'intégration.

Selon le cabinet d'analystes IDC, "Quadient poursuit sa lancée vers le cloud et la sortie R14 d'Inspire est une étape décisive vers l'automatisation et la simplification de la configuration, avec les modules Docker et les déploiements OpenShift".