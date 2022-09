Quadient : encore des avis d'analystes

(Boursier.com) — Quadient fait partie des gros rebonds du jour à Paris avec un titre qui gagne 4,6% à 14,20 euros. L'ex-Neopost a vu sa rentabilité se contracter au premier semestre mais a malgré tout confirmé ses objectifs annuels, à savoir une croissance organique de plus de 2% et une progression interne de l'EBIT courant à un niveau 'low to mid-single digit' avec un second semestre qui devrait être marqué par une nette amélioration de la profitabilité par rapport au premier semestre. Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue a ajusté sa cible de 27,6 à 23,6 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.

Portzamparc avait noté auparavant que les recettes étaient ressorties "légèrement au-dessus du consensus", alors que les revenus récurrents représentent désormais 70% de l'activité (vs 67% n-1). En outre, si l'EBIT courant affiche un repli de 150bp à 65 ME, impacté par l'inflation salariale ainsi qu'un retour à la normale pour les dépenses de marketing et les frais de voyages, il ressort également supérieur aux attentes (Factset 59 ME). Au final, la maison de bourse a revalorisé le dossier à 36 euros en restant à l''achat'.

Anticipant une forte dynamique au second semestre, Oddo BHF avait aussi ajusté la mire à 30 euros en réitérant son avis 'surperformer'... Le titre a subi un très fort "derating" (-28,5% Ytd) et affiche des ratios extrêmement modestes de 7,7x l'EBIT 2022 et 7x 2023 à comparer à 11x pour les références historiques. Le broker estime ces ratios "sévères" alors que le groupe renoue progressivement avec une meilleure dynamique organique et un redressement progressif des marges.