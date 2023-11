Quadient en bonne position dans le Top 250 des éditeurs de logiciels français en 2023

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui son maintien à la 15e place du classement Top 250 des éditeurs de logiciels français de cette année, se plaçant également 5e dans la catégorie des "Éditeurs horizontaux".

Le classement prend en compte le chiffre d'affaires 2022 lié à la vente de licences, services et abonnements de logiciels, sur la base des déclarations de 275 éditeurs de logiciels français.

Publié depuis maintenant 13 ans, le rapport Top 250 des éditeurs de logiciels français, réalisé par le cabinet de conseil EY et l'organisation professionnelle Numeum, reconnaît chaque année les plus grands éditeurs de logiciels français et fournit une analyse approfondie des tendances de marché et stratégiques du secteur.

Le rapport de cette année montre qu'en dépit d'un contexte international incertain, l'industrie de l'édition logicielle a vu son chiffre d'affaires progresser de 10,5% en 2022, les logiciels en tant que service (SaaS) représentant 56% de ces revenus. Le rapport a également révélé que les entreprises se concentrent sur l'innovation, l'investissement dans le cloud et le SaaS restant le principal axe stratégique pour 54% des entreprises interrogées, suivi par la sécurité et l'intelligence artificielle.

"Notre excellente position parmi les meilleurs éditeurs de logiciels français à nouveau cette année nous réjouit, tandis que nous poursuivons nos efforts pour fournir des technologies avancées qui aident nos clients à simplifier leurs processus financiers et à améliorer leurs communications clients, quel que soit leur secteur d'activité", a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. "Nous nous appuyons sur l'intelligence artificielle et le machine learning depuis de nombreuses années, et aidons nos clients à mieux contrôler la gestion de leurs comptes clients et fournisseurs grâce à l'analyse prédictive. L'intégration récente de l'IA générative dans notre plateforme cloud apporte des fonctionnalités encore plus enrichies pour aider les entreprises à améliorer leurs interactions et à être plus compétitives. L'innovation est au coeur de notre stratégie et nous sommes profondément convaincus que c'est la voie à suivre pour maintenir une position de leadership sur les marchés où nous sommes présents".

À la clôture de l'exercice 2022, en janvier 2023, les solutions d'Automatisation Intelligente des Communications de Quadient avaient enregistré une croissance organique de 18,5 %. Quadient a intégré pour la première fois le Top 250 en 2018, et s'est toujours classée dans les 15 premières places depuis, tout en faisant évoluer son modèle de ventes logicielles de la licence vers le SaaS. Aujourd'hui, 80% des clients logiciels Quadient sont déjà basés sur le SaaS.