Quadient dépasse les 10.000 consignes colis installées dans le monde

Quadient dépasse les 10.000 consignes colis installées dans le monde









Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient, leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client une expérience riche et personnalisée à travers les canaux physiques et digitaux, a annoncé aujourd'hui avoir franchi la barre des 10 000 consignes colis automatiques installées dans le monde. La forte adoption des consignes automatiques Quadient dans les magasins, complexes résidentiels, campus universitaires et grandes écoles, ainsi que dans les immeubles de bureaux est une réponse aux exigences croissantes des consommateurs en matière de livraison de colis. Elle doit être sécurisée, fiable et pratique, et améliorer l'expérience globale d'achat des internautes, étudiants, employés et résidents.

Quadient est désormais le deuxième plus grand acteur au monde dans le domaine des consignes colis automatiques, hors marché chinois.

"Franchir le cap symbolique des 10.000 consignes colis automatiques instalées dans le monde est une étape importante dans la réalisation de notre vision stratégique, qui est d'offir à nos clients un maillage dense et optimisé de consignes automatiques, dans chaque pays que nous ciblons", a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. "Je suis fier de notre équipe pour cette grande performance. Le marché du commerce électroniqu, en croissance constante, crée de vrais défis dans le dernier kilomètre de livraison. Nos solutions visent à apporter la meilleure réponse à ces défis, améliorant la vie des consommateurs modernes et la qualité de service des entreprises qui les accompagnent au quotidien".