Quadient dépasse les 10.000 clients pour ses solutions logicielles

(Boursier.com) — Quadient a franchi, pour la première fois, le cap des 10.000 clients pour ses solutions logicielles. Au cours du 1ersemestre 2021, Quadient a vu sa base client software progresser rapidement avec plus de 1.200 nouveaux clients nets adoptant sa suite cloud d'automatisation intelligente des communications (ICA). Cette dynamique commerciale a été particulièrement marquée au 1er semestre, avec près de 20% de croissance des revenus liés aux abonnements, et un fort engouement pour :

- les solutions d'automatisation de gestion du poste client ("accounts payable", ou "AP")

- les solutions d'automatisation de gestion du poste fournisseur ("accounts receivabl " ou "AR") en mode SaaS (Software-as-a-Service) avec près de 70% de croissance

Les solutions ICA de Quadient assurent chaque jour la création de plus d'un milliard de communications et d'interactions clients. Le dépassement de ce seuil de 10.000 clients software reflète notamment le succès d'une stratégie des ventes croisées, favorisée par la mise en oeuvre de synergies commerciales entre les canaux de vente de logiciels et de solutions liées au courrier de Quadient. Ces efforts sont renforcés par la mise en place de partenariats technologiques stratégiques.