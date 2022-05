Quadient : Décathlon va accroître le nombre de ses consignes automatiques

(Boursier.com) — Decathlon équipera, en 2022, plusieurs dizaines de ses magasins de consignes colis automatiques Quadient. Depuis l'adoption des premières consignes Quadient, en 2015, 62 magasins Decathlon de France en sont équipés .

Le processus, éprouvé et certifié par les équipes, a motivé la volonté de l'enseigne de poursuivre ce partenariat. Accélérés par la crise sanitaire, les nouveaux modes de consommation et la demande croissante de solutions de livraison plus pratiques amènent Decathlon à affiner sa stratégie omnicanale, en multipliant les modes de retrait dans le cadre de son service 'Cliquez et Retirez'.

"Decathlon poursuit son accélération sur le e-commerce à travers plusieurs leviers : la livraison en 24h sur toute la France, le retrait en drive, la location, la seconde vie, etc., en proposant des solutions de retrait toujours plus innovantes au service de nos clients", explique Stéphane Montini, Directeur de la Transformation Digitale Decathlon France.

Pour la poursuite de son déploiement, Decathlon s'appuie sur l'offre complète de solutions de retrait automatique Quadient pour proposer un large choix de modes de retrait " Cliquez et Retirez " à ses clients. La gamme de consignes colis Parcel Pending de Quadient comprend des modèles indoor, pour des installations à l'intérieur des magasins, outdoor, pour une accessibilité 24/7 en extérieur et conçues pour résister aux intempéries, ainsi que le modèle Lite, lancé en 2020. La consigne automatique Parcel Pending Lite a la particularité de pouvoir être installée sans assistance technique, sans raccordement électrique, et être facile à déplacer.

Quadient rappelle poursuivre son ambition d'être une référence en matière de réseaux ouverts de consignes colis automatiques dans les principaux marchés e-commerce au monde. Dans les prochains mois, Decathlon envisage d'étendre le projet à l'international, deux pilotes sont déjà en cours. L'enseigne est présente dans 60 pays.