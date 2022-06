Quadient de retour sur les 20 euros

(Boursier.com) — Quadient recule de 1,3% de retour sur les 20 euros, alors que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 253 millions d'euros au T1 2022, en hausse de 2,5% en données publiées et en baisse organique de -0,6% vs T1 2021, en ligne avec les attentes de Quadient.

Avec une performance solide et conforme à ses attentes au premier trimestre, un robuste modèle d'affaires récurrent soutenu par des fondamentaux dynamiques et un important pipeline dans toutes ses solutions, Quadient s'attend à ce que la croissance organique s'accélère au cours de l'année et confirme ses perspectives pour l'exercice 2022. La croissance organique du chiffre d'affaires 2022 est confirmée à plus de 2% par rapport à 2021. La croissance organique de l'EBIT courant est confirmée à un niveau "low to mid-single digit" par rapport à 2021.

"Ce trimestre, qui faisait face à des effets de base compliqués, est rassurant" estime Portzamparc qui souligne qu'il confirme son scénario d'une accélération de la croissance organique (+2% en 2022, +4% en 2023 et +5% en 2024), grâce à l'amélioration de "l'effet mix"..."Le couple 'rendement-risque' nous semble particulièrement intéressant. Notre valorisation de 34 euros laisse un "upside" conséquent" conclut l'analyste.