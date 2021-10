Quadient : crucial ?

(Boursier.com) — Quadient annonce une importante mise à jour de Quadient Impress, solution SaaS (software-as-a-service) d'automatisation de la préparation et la diffusion de communications multicanales pour les petites et moyennes entreprises (PME). La solution permet désormais de gérer les préférences de canal de diffusion. "Quadient ne cesse d'investir pour proposer aux entreprises une solution avancée, unique et basée sur le cloud, qui conjugue les avantages de l'automatisation et de la communication intelligente tout en simplifiant leurs processus de travail. Quadient Impress fait partie de la suite cloud d'automatisation intelligente des communications (ICA) de Quadient, qui regroupe la gestion des communications clients, la cartographie du parcours client, l'automatisation des documents, de la gestion du poste clients et du poste fournisseurs", détaille le groupe.

En réponse à une forte demande pour la dématérialisation d'envois de communications client, Quadient Impress permet désormais aux entreprises d'offrir à chaque client la liberté de choisir ses préférences de communication, que ce soit par e-mail, envoi postal ou sur un portail sécurisé. Une fois ce choix effectué, Impress gère de façon intelligente les futurs envois de documents. En complément, les documents sont automatiquement stockés en format numérique pour être plus facilement récupérés. Enfin, un tableau de bord ergonomique permet de tracer l'ensemble des communications papier et dématérialisées, pour s'assurer que chaque document soit livré au bon destinataire, au bon format. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les PME peuvent gérer efficacement le passage au numérique à l'aide d'un outil de gestion des préférences de distribution de documents qui aide progressivement leurs clients à évoluer vers des usages plus numériques, notamment grâce à des campagnes intégrées...