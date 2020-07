Quadient continue de soutenir des programmes caritatifs de soutien aux communautés touchées par COVID-19

(Boursier.com) — Quadient, un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, fait part de ses dernières initiatives en soutien aux communautés touchées par le coronavirus à travers le monde.

Le soutien aux communautés fait partie intégrante de la stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de Quadient, qui continue d'encourager ses employés à soutenir et contribuer à un changement positif au sein de leurs communautés.

La distanciation sociale causée par la pandémie a entraîné l'isolement de nombreux résidents des établissements de soins de longue durée vis-à-vis de leurs proches. Dernière initiative en date, Quadient a fait don de divers équipements, fournitures et services, assortis d'un soutien financier de 12.500 euros, à plusieurs organisations aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni qui luttent contre l'isolement social des personnes âgées et permettent aux résidents seniors d'envoyer des lettres écrites par des bénévoles à leurs proches...