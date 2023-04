Quadient connecte sa solution comptes fournisseurs à Sage 100

(Boursier.com) — Quadient annonce que sa solution d'automatisation de la gestion des factures fournisseurs, Quadient Comptes Fournisseurs (AP) par Beanworks, est maintenant connectée à Sage 100, ERP de référence pour la gestion commerciale et comptable des PMEs.

Quadient travaille constamment dans la mise à disposition de connecteurs pré-intégrés prêts à l'emploi ou à concevoir des processus sur mesure d'intégration de ses solutions cloud d'Automatisation Intelligente des Communications aux principaux ERP et CRM leaders sur le marché. Avec l'intégration à Sage 100, Quadient AP s'enrichit de fonctionnalités qui renforcent le contrôle, facilitent et fluidifient les processus de gestion des factures, comme l'import et l'intégration des données fournisseurs, la gestion intégrée des cycles d'approbation et l'affectation des dépenses aux différentes entités de l'entreprise.

Associée à Sage 100, la solution d'automatisation des comptes fournisseurs Quadient est également conforme aux réglementations européennes et prête pour la loi sur la facturation électronique qui entrera en vigueur en France en 2024.