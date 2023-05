Quadient conclut un partenariat avec OneRail

(Boursier.com) — Quadient a conclu un partenariat avec OneRail, un leader des solutions d'exécution omnicanale du dernier kilomètre aux Etats-Unis. "Le partenariat avec Quadient s'inscrit dans le cadre de notre mission qui consiste à répondre aux demandes des chargeurs pour que les produits parviennent toujours plus vite aux consommateurs", commente Bill Catania, PDG de OneRail.

Intégrées à la plateforme Omnipoint de OneRail, les consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient peuvent être facilement ajoutées au processus existant de traitement des commandes des commerçants. Ils peuvent ainsi proposer des options de livraison efficaces et fiables à leurs clients, et offrir une solution plus pratique et efficace aux livreurs lorsqu'ils récupèrent les produits, quelle que soit leur taille, tout en préservant l'identité visuelle et l'organisation des points de vente. Ce nouveau partenariat bénéficie également aux commerçants et grossistes, en libérant les employés pour qu'ils puissent consacrer leur temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme conseiller les clients en magasin ou mener d'autres opérations importantes en entrepôt.

En pratique, la solution intégrée permet aux chauffeurs de scanner un code avec leur smartphone pour récupérer des produits dans une consigne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans les contraintes habituelles liées aux heures d'ouverture, le temps d'attente pour retrouver et organiser les commandes chez le commerçant ou le grossiste, ou encore faire la queue derrière d'autres chauffeurs ou clients. La solution intégrée permet aux chargeurs de réduire leurs frais opérationnels et aux transporteurs d'avoir un processus plus fluide.