Quadient conclut un partenariat avec Altares

(Boursier.com) — Quadient conclut un nouveau partenariat pour enrichir son offre d'automatisation de la gestion des comptes client avec Altares, expert de l'information sur les entreprises et créateur de solutions de pilotage et d'indicateurs de la santé économique des entreprises et des organismes publics. Altares, membre du réseau international Dun & Bradstreet, s'appuie sur une base de données de plus de 500 millions d'entreprises dans le monde pour faciliter les prises de décision des directions générales et opérationnelles.

En intégrant les données fournies par Altares à sa solution de gestion des comptes clients via un simple web service, Quadient vient enrichir une offre qui s'appuie déjà sur l'intelligence artificielle et le 'machine learning' pour aider les équipes financières à mieux anticiper les retards de paiement et proposer des stratégies de relance sur mesure, plus efficaces. Ensemble, Quadient et Altares offrent en France et à l'international des fonctionnalités de notation d'entreprise et des analyses de risque d'insolvabilité et de défaillance très précises qui apportent une vision complète des encours, pour une gestion plus maîtrisée des flux financiers.

Le choix d'un partenariat avec Altares en France, dans le prolongement de celui opéré aux Etats-Unis avec l'intégration des données Dun & Bradstreet, permet d'avoir une solution de gestion du risque client complète avec des capacités d'analyse et prédictives de haute qualité, contribuant à la pérennité des organisations et à une meilleure anticipation des risques clients.