Quadient collabore avec Flywire

(Boursier.com) — Quadient et Flywire ont lancé une nouvelle collaboration stratégique pour l'automatisation et la dématérialisation des paiements interentreprises (B2B) à l'échelle mondiale. Dans le cadre de ce partenariat, YayPay, la solution cloud de gestion et d'automatisation du poste clients de Quadient, proposera les solutions de paiement électronique de Flywire à ses clients internationaux.

Avec l'expansion des activités et de la clientèle de YayPay à l'échelle internationale, il est devenu nécessaire de fournir des moyens de paiement transfrontaliers transparents. La solution de Flywire pour le B2B, qui associe une plateforme moderne de paiement, un réseau exclusif et mondial de paiement ainsi que des logiciels spécifiquement adaptés à chaque industrie, sera intégrée à la plateforme YayPay. À leur tour, les clients de Quadient devraient bénéficier de solutions de paiement flexibles et dynamiques qui permettent aux entreprises d'accepter et de régler des paiements dans plus de 240 pays et territoires et dans plus de 140 devises.