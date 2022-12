Quadient chute après la révision en baisse de sa prévision de résultat opérationnel !

(Boursier.com) — Quadient plonge de 15% à 12,40 euros après avoir dévoilé un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros pour le troisième trimestre 2022, en hausse de 8,8% en données publiées et en croissance organique de 2,8% par rapport au troisième trimestre 2021. Les revenus liés aux souscriptions se sont inscrits en hausse de 2,8% sur une base organique, confirmant la bonne tendance observée depuis le début de l'année.

Le chiffre d'affaires consolidé atteint 793 millions d'euros au cours des 9 premiers mois de 2022, en hausse de 5,6% en données publiées par rapport aux 9 premiers mois de 2021 dont 0,8% de croissance organique, un effet de change positif de +6,7% et un effet de périmètre négatif de -2,2%. Les changements de périmètre sont relatifs à l'acquisition de Beanworks en mars 2021, à la cession de l'activité de systèmes d'emballage automatique en juillet 2021, ainsi qu'aux cessions plus récentes des activités Graphiques dans les pays Nordiques et des activités Shipping en France, toutes deux intervenues en juin 2022.

Approche plus prudente

Quadient annonce au passage que sa croissance organique pour l'ensemble de l'exercice 2022 est désormais attendue à plus de 1%, contre plus de 2% visés précédemment et cela même si le groupe continue d'attendre au quatrième trimestre une performance solide pour l'ensemble de ses Solutions. La marge d'EBIT courant du second semestre est toujours attendue en amélioration significative par rapport au niveau du premier semestre grâce à la poursuite de l'impact positif des hausses de prix, ainsi qu'une base de comparaison plus favorable pour les coûts de logistique, une profitabilité en hausse de la base installée aussi bien pour les activités SaaS que pour les consignes colis automatiques, et la marge de profitabilité de l'activité Mail-Related Solutions qui devrait rester élevée.

Cependant, Quadient précise que la croissance plus faible qu'attendu du chiffre d'affaires du troisième trimestre ainsi que l'impact de l'inflation salariale et des investissements relatifs au lancement de nouveaux produits qui pèsent sur les marges (comme ce fut le cas au premier semestre 2022), conduisent à une approche plus prudente concernant la prévision de sa rentabilité opérationnelle. Par conséquent, l'EBIT courant de l'ensemble de l'exercice est désormais attendu en repli organique à un niveau "low to mid-single digit" par rapport à 2021 alors qu'il était précédemment attendu en croissance organique à un niveau "low to mid-single digit".

"Nous ajustons notre scénario de 'top-line 2022' à la baisse, afin de prendre en compte la moins bonne tenue de l'activité PLS" commente Portzamparc. "Cette baisse mécanique du chiffre d'affaires, conjuguée à l'impact de l'inflation salariale, nous amène à réviser notre EBIT courant en baisse (de 161 ME/14,5% à 145 ME/13,5%). La mise à jour de notre scénario est neutralisée par celle de nos comparables, notre TP ressort donc inchangé à 36 euros. Nous maintenons notre opinion 'Acheter'" conclut l'analyste.