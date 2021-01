Quadient : choisi par British Gas

(Boursier.com) — Quadient a annoncé que British Gas a mis en oeuvre la solution cloud de cartographie du parcours client Quadient, Customer Journey Mapping, pour fournir à ses clients une expérience hautement personnalisée et axée sur la communication. Grâce à Customer Journey Mapping, qui fait partie de la suite de solutions de gestion de l'expérience client (CXM) de Quadient, British Gas crée et gère des cartographies intelligentes et détaillées, qui permettent de visualiser les parcours clients et d'orchestrer les communications, à l'aide d'informations sur les niveaux de satisfaction et de succès commercial à chaque point de contact.

Les services publics sont de plus en plus considérés comme des produits de base. British Gas, fournisseur d'énergie anglais traditionnellement focalisé sur les entreprises, s'est donc transformé pour devenir un fournisseur de services centrés sur le client final, avec des offres allant de la fourniture d'énergie et d'assurances aux services d'entretien à domicile, compteurs intelligents et appareils de domotique. British Gas utilise depuis plusieurs années la plateforme Quadient de gestion omnicanale des communications clients, Quadient Inspire, pour regrouper, rationaliser et diffuser efficacement à ses clients plus de 4 000 différents éléments de communication, personnalisés et en toute conformité. En intégrant Customer Journey Mapping pour étendre les capacités de Quadient Inspire, British Gas renforce la confiance et la satisfaction tout au long du cycle de vie du client en s'assurant que les clients reçoivent la bonne communication, par le bon canal, exactement au bon moment de leur parcours.