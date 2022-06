Quadient : chiffre d'affaires du T1 en hausse de 2,5% en données publiées

(Boursier.com) — Quadient annonce un chiffre d'affaires de 253 millions d'euros au T1 2022, en hausse de 2,5% en données publiées et en baisse organique de -0,6% vs T1 2021, en ligne avec les attentes de Quadient.

Intelligent Communication Automation : chiffre d'affaires en croissance organique de 10,7%, porté par une hausse organique de 15,7% des revenus liés aux souscriptions. La croissance de la base de revenus récurrents annuels (158 ME, à la fin du trimestre) a été soutenue par une nouvelle progression du nombre de clients, qui a atteint plus de 12.000 comptes à la fin du trimestre, ainsi que par une augmentation de l'utilisation des solutions.

Mail-Related Solutions : solide performance avec un recul contenu à -1,7% en organique malgré une base de comparaison élevée au T1 2021 (croissance organique de 6,3% au T1 2021 vs. T1 2020). La résilience des revenus, liée notamment à une contribution positive de l'Amérique du Nord, confirme le succès des choix stratégiques de Quadient centrés sur l'innovation et les clients.

Parcel Locker Solutions : la base installée a crû de plus de 550 nouvelles unités, atteignant 16.300 consignes à la fin du trimestre. Tandis que les revenus liés aux souscriptions ont à nouveau progressé, avec une croissance organique de 11,1%, les ventes d'équipements ont souffert d'une base de comparaison très élevée au T1 2021 correspondant principalement à la fin du déploiement d'un important contrat avec un distributeur aux États-Unis. Ainsi, le chiffre d'affaire de Parcel Locker Solutions s'est contracté de -17,9% au T1 2022 sur une base organique contre +67,9% au T1 2021 vs. T1 2020.

Perspectives 2022 confirmées

Avec une performance solide et conforme à ses attentes au premier trimestre, un robuste modèle d'affaires récurrent soutenu par des fondamentaux dynamiques et un important pipeline dans toutes ses solutions, Quadient s'attend à ce que la croissance organique s'accélère au cours de l'année et confirme ses perspectives pour l'exercice 2022.

La croissance organique du chiffre d'affaires 2022 est confirmée à plus de 2% par rapport à 2021.

La croissance organique de l'EBIT courant est confirmée à un niveau "low to mid-single digit" par rapport à 2021.