Quadient cède son activité de systèmes d'emballage automatique pour plus de 20 ME

Quadient cède son activité de systèmes d'emballage automatique pour plus de 20 ME









Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient a conclu un accord avec la société néerlandaise de capital-investissement Standard Investment portant sur la vente de son activité de systèmes d'emballage automatique - Automated Packaging Solutions (APS) - et de son site de production basé à Drachten, aux Pays-Bas. Une opération de plus de 20 millions d'euros.

"Cette opération marque une nouvelle étape importante de notre stratégie Back to Growth. D'une part, elle contribuera à la poursuite du recentrage de notre portefeuille d'activités. D'autre part, elle permettra d'optimiser notre organisation industrielle, ce qui soutiendra la forte rentabilité de nos solutions liées au courrier à l'avenir", affirme Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient.

Standard Investment va acquérir la totalité de l'activité Automated Packaging Solutions, qui comprend les systèmes CVP Impack et CVP Everest, deux innovations d'emballage sur-mesure pour les entreprises du e-commerce, récompensées dans leur domaine. Les équipes d'APS sont principalement basées à Drachten, où se trouve le site de production, ainsi qu'aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en France et au Royaume-Uni. Le site de production de Drachten, qui compte environ 240 salariés, rassemble des équipes de vente, marketing, service, R&D et de production pour les systèmes APS ainsi que pour les plieuses/inséreuses de milieu de gamme Document System (DS), que Quadient continuera à commercialiser.

Dans le cadre de la transaction, la production DS de Quadient sera progressivement transférée vers d'autres sites industriels et fournisseurs de Quadient, assurant ainsi la continuité de l'activité. La finalisation de la transaction, qui reste soumise à certaines conditions, est prévue à l'été 2021.

Cette opération conduira à des optimisations de coûts significatives à terme. Après la vente de l'activité Graphics en Australie et en Nouvelle-Zélande, il s'agit de la deuxième cession réalisée cette année par Quadient dans le segment Opérations Annexes. En tenant compte de ces transactions, celui-ci aurait représenté moins de 6% du chiffre d'affaires total de l'année 2020 sur une base pro forma.