Quadient cède ses activités Graphiques dans les pays Nordiques à Ricoh

(Boursier.com) — Quadient a finalisé la vente de ses activités Graphiques situées dans les pays Nordiques au leader des solutions d'impression Ricoh. Dans le cadre de sa stratégie 'Back to Growth', Quadient reste "pleinement engagée dans le développement de ses solutions stratégiques Software et de Consignes Colis Automatiques, portées respectivement par l'accélération de la digitalisation des processus métier et la croissance du commerce électronique", ajoute le groupe. Quadient procède ainsi au remodelage de son portefeuille en cédant les activités moins stratégiques regroupées au sein de ses Opérations Annexes. Les activités Graphiques de Quadient dans les pays Nordiques consistent principalement dans la distribution de solutions d'impression et de finition d'impression pour les entreprises en Suède, Norvège, Danemark et Finlande. L'équipe compte 23 employés dans la région, qui intégreront les équipes de Ricoh dans leurs pays respectifs.

L'opération contribuera à réduire davantage la contribution des Opérations Annexes et permettra à Quadient de se concentrer pleinement sur ses principales zones géographiques et solutions stratégiques.