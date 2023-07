Quadient : candidate à la DGFiP !

(Boursier.com) — Quadient a déposé son dossier de candidature pour la phase pilote devant démarrer en janvier 2024, dans le cadre du processus d'immatriculation par l'administration fiscale en tant que "Plateforme de Dématérialisation Partenaire" (PDP).

La phase pilote doit se faire avec des clients identifiés parmi les milliers d'entreprises françaises utilisatrices des solutions Quadient, pour préparer la mise en oeuvre de la loi sur la dématérialisation des factures entrant en vigueur à l'été 2024. Quadient se positionne donc comme partenaire de confiance pour accompagner la digitalisation des entreprises, et finalise également sa candidature en vue de son immatriculation en tant que PDP pour offrir une solution sécurisée et intégrée avec leurs outils de gestion et de facturation existants.

Les plateformes de dématérialisation seront un maillon essentiel dans la transmission électronique des factures interentreprises (B2B) et des données des entreprises à l'administration française à partir de juillet 2024. Celles qui seront reconnues par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), à la suite d'une procédure officielle d'immatriculation, assureront la sécurité et l'intégrité des factures en gérant leur transmission entre les fournisseurs et leurs clients, et permettront d'extraire des données fiscales pour les transmettre électroniquement à l'administration française.

Rappelons que Quadient accompagne depuis de nombreuses années les entreprises de toutes tailles dans l'automatisation et la dématérialisation de leurs factures clients et factures fournisseurs, et reste engagée à leurs côtés dans leur transition vers la mise en conformité à la nouvelle réglementation.