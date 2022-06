Quadient boucle son programme de cessions d'actifs non-stratégiques

(Boursier.com) — Quadient cède son activité Shipping. Intégrée dans le segment Opérations Annexes, elle comprend une solution complète de gestion de la logistique et du transport, ainsi que la production, la gestion et la distribution de systèmes de traçabilité RFID. La vente porte sur les actifs, les procédés industriels et les activités de Shipping, et se fait par le biais d'un management buyout (MBO). Le chiffre d'affaires des activités cédées s'est élevé à environ 5 millions d'euros en 2021. A l'issue de cette opération, quarante salariés de Quadient seront transférés dans la nouvelle entité.

Quadient se félicite d'avoir mené à bien cette phase de cession d'actifs non-stratégiques, trois ans seulement après le lancement de la stratégie " Back to Growth " en 2019, pour un montant de cessions total d'environ 115 millions d'euros.