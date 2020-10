Quadient : bien classé

Quadient : bien classé









(Boursier.com) — Quadient a annoncé son classement à la 3e place des éditeurs de logiciels français, dans la catégorie des éditeurs horizontaux. Ce classement est publié dans le panorama Top 250 produit par deux organisations professionnelles d'éditeurs de logiciels, le Syntec Numérique et Tech'In France, ainsi que le cabinet de conseil EY.

Quadient occupe également la 12e place du classement général.

Le panorama Top 250 liste les éditeurs et développeurs de logiciels français en fonction de leurs chiffres d'affaires dans l'édition de logiciels. Au total, 326 entreprises ont participé au classement cette année.

Rappelons que l'activité software de Quadient a continué son développement en 2019, enregistrant un revenu annuel de 253,9 millions d'euros, soit près de 22,2% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Selon le panorama Top 250, les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 100 ME ont observé en 2019 une croissance de 6% de leurs revenus liés à l'édition de logiciels. Quadient a connu sur la même période une croissance encore plus importante pour ses deux solutions stratégiques : 18,8% en organique dans l'Automatisation des Processus métiers (BPA) et 12,6% dans la Gestion de l'Expérience client (CXM).