Quadient annonce le lancement mondial d'Inspire Evolve

Quadient annonce le lancement mondial d'Inspire Evolve









Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient annonce le lancement mondial d'Inspire Evolve, solution ultra performante de gestion des communications client (CCM) en mode SaaS (Software-as-a-Service). Cette solution soutient la transformation accélérée des entreprises en donnant à tous les employés, indépendamment de leur expertise technique, la possibilité de maîtriser les communications client sans dépendre de l'informatique. Avec Inspire Evolve, les communications client peuvent être conservées et distribuées dans le cloud par les différents départements de l'entreprise au moment où elles sont les plus utiles.

Inspire Evolve répond à la demande croissante pour une solution de communication client puissante basée sur le cloud qui s'intègre facilement aux technologies existantes et en simplifie l'utilisation, dans un délai de mise en oeuvre minime et en aidant les équipes à concevoir et à fournir rapidement des communications sécurisées, personnalisées et centrées sur l'humain.

"Comme nous l'avons récemment dévoilé dans l'annonce de la deuxième phase de notre plan stratégique, Quadient est résolument engagée à proposer sur le marché un plus grand nombre d'offres cloud par abonnement, tandis que les entreprises doivent accélérer leur adoption de technologies numériques pour assurer la continuité de leurs activités", a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. "Quadient a été reconnue par l'industrie pour avoir une vision et un parcours d'exécution solides sur le marché des communications client. Avec Inspire Evolve, nous poursuivons l'expansion rapide de notre portefeuille d'automatisation intelligente des communications, en lançant une nouvelle innovation forte pour aider nos clients de plusieurs secteurs d'activité et pays à gérer leurs communications clients avec flexibilité et agilité".