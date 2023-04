Quadient annonce l'extension de son réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Quadient a annoncé aujourd'hui l'extension de son réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni, avec deux nouveaux partenariats représentant plus de 1.000 sites potentiels pour accueillir les consignes Parcel Pending by Quadient :

APCOA : Premier fournisseur de technologies et de solutions de mobilité pour les parkings au Royaume-Uni et en Irlande, travaillant dans les secteurs du transport, de la santé et de l'éducation, de la vente au détail et des collectivités locales

Rontec : l'un des principaux acteurs du secteur des stations-service au Royaume-Uni, exploitant 264 stations-service sous les marques Esso, BP et Shell

Pour les sites d'accueil, les consignes Quadient représentent une source de revenus additionnels par nature mais aussi par l'augmentation de la fréquentation créée sur les sites dans un minimum d'espace, car elles évitent de devoir installer plusieurs consignes de transporteurs concurrents ou autres entreprises. Associées à d'autres services, les consignes colis peuvent transformer un site en un pôle de proximité offrant aux consommateurs un point de passage incontournable, limitant la distance parcourue et les trajets effectués tant par les livreurs que par les clients, et contribuant ainsi à un futur plus durable.

"Accueillir des systèmes multi-transporteurs est un autre service à valeur ajoutée que nous pouvons offrir à nos clients", a déclaré Kim Challis, Directeur Général Régional d'APCOA UK et Irlande. "Nous avons beaucoup investi dans la mise en place de technologies nouvelles au service de nos clients et de la collectivité, qu'il s'agisse de systèmes pratiques de réservation et paiement, ou de l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous avons également mis en place des "centres de mobilité urbaine" qui transforment des parkings existants en centres de distribution et de logistique pour des livraisons plus écologiques et plus efficaces sur le dernier kilomètre. Ces consignes colis aideront nos clients à réduire leurs déplacements, à diminuer leur consommation de carburant et leurs coûts, tout en contribuant à un environnement plus durable".