Quadient : ambitions confirmées après une forte croissance des bénéfices en 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Quadient a atteint 1,024 milliard d'euros en 2021, soutenu par une solide croissance organique de 4,3% avec une contribution positive de chacune des solutions et de chacune des zones géographiques.

Le taux de marge brute a légèrement progressé, passant de 72,2% en 2020 à 72,6% en 2021, malgré des frais de transport plus élevés. Le taux de marge brute a bénéficié de la croissance du chiffre d'affaires, d'un mix d'activités plus favorable au sein de Intelligent Communication Automation ainsi que d'un contrôle serré du coût des ventes.

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions (EBIT courant) s'est élevé à 147 millions d'euros en 2021, enregistrant une croissance organique de 6% par rapport aux 145 ME réalisés en 2020 (152 ME en incluant l'impact non récurrent de la reprise du complément de prix liée à l'acquisition de Parcel Pending).

La marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions s'établit ainsi à 14,4% du chiffre d'affaires en 2021 (14,1% en 2020), hors reprise du complément de prix liée à l'acquisition de Parcel Pending (14,7% en incluant la reprise de complément de prix). Les charges liées aux acquisitions ont atteint 12 ME en 2021 (20 ME en 2020), du fait d'une moindre activité de M&A.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 135 ME en 2021 (132 ME en 2020). Le résultat opérationnel a atteint 116 ME en 2021, en forte augmentation par rapport aux 96 ME réalisés en 2020.

La gestion active de l'endettement du Groupe a permis une réduction significative du coût net de l'endettement financier. En 2021, celui-ci a atteint 25 ME (33 ME en 2020).

Au total, le résultat financier net s'est établi à -9 ME en 2021 (-32 ME en 2020). Après un taux d'imposition de 18% en 2021 (36% en 2020), le Résultat net part du Groupe s'élève à 88 ME en 2021 (40 ME en 2020), soit une hausse de c.120%.

Le Résultat net par action ressort à 2,32 euros (0,92 euro en 2020), tandis que le résultat net dilué par action atteint 2,17 euros (0,92 euro en 2020).

Bilan financier

Au total, les flux de trésorerie après investissements se sont élevés à 104 ME (167 ME en 2020). La dette nette a légèrement décru, passant de 512 ME au 31 janvier 2021 à 504 ME au 31 janvier 2022 malgré l'acquisition de Beanworks. L'émission de 270 millions d'euros d'emprunts Schuldschein en novembre 2021 a permis le remboursement immédiat de 130 ME d'emprunts Schuldschein arrivant à expiration en 2022 et 2023. Cette émission a également permis le remboursement supplémentaire de 83 ME d'emprunts Schuldschein arrivant à expiration en 2022 et 2023 après la clôture de l'exercice (en février 2022), le solde devant contribuer partiellement au remboursement des 265 millions d'obligations ODIRNANE d'ici juin 2022. Le Groupe n'a pas d'autres échéances de dette significative avant celle de la dette obligataire de 325 ME portant un coupon annuel de 2,25% et arrivant à maturité en 2025.

Le levier financier (ratio dette nette/EBITDA) est resté stable à 2,1x11. Les fonds propres s'établissent à 1,359 MdE au 31 janvier 2022 (1,24 MdE au 31 janvier 2021). Le ratio d'endettement est passé de 41% au 31 janvier 2021 à 37% au 31 janvier 2022.

Au 31 janvier 2022, le Groupe disposait d'une solide position de liquidité d'un montant de 887 ME, répartis entre 487 ME de trésorerie disponible et 400 ME d'une ligne de crédit non tirée arrivant à échéance en 2024.

Perspectives

Au niveau du Groupe, la croissance organique du chiffre d'affaires est attendue à plus de 2% en 2022, grâce aux solides performances attendues des nouvelles solutions conjuguées à une résilience persistante de l'activité Mail-Related Solutions et malgré les incertitudes géopolitiques actuelles et les perturbations de la chaîne logistique.

La croissance organique de l'EBIT courant est attendue à un niveau 'low- to mid-single digit' avec une hausse attendue des marges, la profitabilité de la base installée devant continuer à s'améliorer à la fois pour les activités logicielles en mode SaaS et l'activité de consignes colis, tandis que la marge de profitabilité de Mail-Related Solutions sera maintenue.

Le Groupe continuera également à bénéficier d'une organisation simplifiée avec une attention continue portée à l'optimisation des coûts.

Les objectifs de taux de croissance organique annuels moyens du chiffre d'affaires et de l'EBIT courant pour la période 2021-2023 sont confirmés, à savoir un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires de 3% minimum et un taux de croissance organique annuel moyen du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions d'au minimum 'mid-single digit'.