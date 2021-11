Quadient : ajoute l'externalisation de courrier à sa plateforme cloud Impress

(Boursier.com) — Quadient annonce de nouveaux services de distribution de courrier proposés sur Quadient Impress, sa plateforme cloud d'automatisation des documents pour les petites et moyennes entreprises. Au-delà de Neotouch, la solution de courrier hybride de Quadient, leader sur son marché, les clients français bénéficient désormais d'un ensemble de fonctionnalités enrichies avec Impress, pour assurer une préparation et une distribution optimales de leurs communications les plus importantes, de la simple correspondance à la facturation électronique. Avec l'ajout de l'externalisation de courrier, les utilisateurs de Quadient Impress disposent d'une solution multicanale complète, incluant le transfert des documents, l'automatisation de la préparation de leurs communications et leur expédition par courrier postal ainsi que tous types de canaux digitaux : e-mail, SMS et plateformes web.

Pour assurer ce nouveau service, Quadient fait le choix d'un partenariat avec Tessi, acteur mondial des services de processus métier. Tessi a une longue expérience dans l'offre de centres de production de pointe et propose une large gamme d'options de distribution de courrier, qu'il s'agisse de communications transactionnelles ou marketing. L'entreprise propose des services de haute qualité avec un haut niveau de sécurité des données, avec des processus et des procédures certifiés.