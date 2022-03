Quadient accompagne DHL dans le développement de son réseau de livraison en Suède

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, et opérateur majeur mondial de consignes colis connectées, a annoncé aujourd'hui que DHL, leader mondial de la logistique, déploiera un nombre important de consignes colis intelligentes Quadient en 2022, en extérieur dans les plus grandes régions de Suède.

"Cet accord vient renforcer l'investissement de Quadient dans la région scandinave, avec pour objectif de devenir le principal fournisseur mondial de consignes à colis intelligentes pour les transporteurs et les enseignes de distribution du monde entier", a expliqué Niklas Lundén, Directeur des Ventes et Opérations pour les pays nordiques chez Quadient.

Pour Quadient, ce partenariat stratégique avec DHL dans la région aidera les deux entreprises à remplir leur mission commune qui est de fournir de meilleurs services de livraison, plus durables, aux entreprises et aux consommateurs. Les consignes colis Parcel Pending by Quadient offrent aux destinataires plus de flexibilité dans le choix de quand et où retirer ses colis, ce qui réduit considérablement les coûts d'expédition, tant pour le transporteur que pour le client.

Jonas Lindell, Directeur Général de DHL e-Commerce Solutions, a ajouté : "Le partenariat avec Quadient est parfaitement en phase avec la stratégie de DHL, et propose une plus grande flexibilité à la fois aux clients et aux e-commerçants. Avec une gamme élargie de consignes colis, nous nous rapprochons de nos clients et pouvons, de manière plus simple, être proactifs dans le développement de notre réseau de livraison. La solution de Quadient répond également à la forte demande en matière de confort d'utilisation et de simplicité de nos interfaces clients".