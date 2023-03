Quadient accélère la croissance de ses solutions cloud dans le secteur public avec plus de vingt nouveaux contrats signés en 2022

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, annonce une dynamique de croissance durable auprès du secteur public pour ses solutions d'Automatisation Intelligente des Communications, dans les principales régions du monde.

Au cours de l'exercice 2022, clos le 31 janvier 2023, plus de 20 nouvelles organisations du secteur public ont choisi les solutions cloud de Quadient pour gérer les communications multicanales avec leurs administrés, ce qui représente près de 10 % de la valeur des nouveaux contrats et une croissance multipliée par dix par rapport à 2021.

Depuis de nombreuses années, Quadient bénéficie de la confiance de nombreuses instances gouvernementales et plus largement du secteur public. En 2022, les solutions cloud de l'entreprise ont été retenues dans plusieurs accords-cadres. Quadient a récemment été listée en tant que fournisseur de solutions cloud dans le nouveau programme G Cloud 13 du gouvernement britannique, tandis que Quadient Impress a été agréée dans la majorité des États américains pour la gestion des communications digitales et physiques des entités publiques avec leurs administrés.

Plus particulièrement, la collaboration avec des partenaires commerciaux et technologiques prestigieux, tels que Daylight, Nagarro et Coexya, a contribué de manière significative à des déploiements auprès d'administrations américaines et européennes, concevant et fournissant des solutions innovantes pour l'expérience utilisateur des employés, des clients et des citoyens.

"Nous sommes ravis que de nombreuses organisations publiques continuent de sélectionner et de s'appuyer sur nos solutions d'automatisation intelligente des communications", a déclaré Chris Hartigan, Directeur des solutions d'automatisation intelligente des communications de Quadient. "Notre engagement à fournir une plateforme cloud sécurisée, en conformité, fiable, évolutive et complète, capable de s'intégrer aux systèmes déjà en place, joue un rôle déterminant dans cette réussite. Nous sommes fiers de soutenir les organisations du secteur public dans leurs parcours de transformation numérique, en les aidant à réduire leurs coûts, être en conformité avec la réglementation, mieux s'engager auprès des administrés et obtenir plus de résultats, avec le support de notre talentueux écosystème de partenaires à l'échelle mondiale".