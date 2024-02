Quadient a déployé plus de 20.000 unités de consignes colis

(Boursier.com) — Quadient a franchi une nouvelle étape dans le développement de son réseau de consignes colis connectées.

A la fin du mois de janvier 2024, Quadient comptait plus de 20.000 unités Parcel Pending by Quadient installées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

"La signature de nouveaux partenariats avec des leaders du secteur et l'exploitation d'un réseau de consignes Quadient sur plus de 20.000 sites dans le monde confirment la pertinence de notre stratégie en matière de consignes colis. Ces résultats prouvent notre capacité à relever des défis critiques sur le marché", a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient.