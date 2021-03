Quadient : 13 000 consignes colis installées

(Boursier.com) — Quadient a dépassé les 13 000 consignes colis installées dans le monde, ce qui représente globalement plus de 600 000 casiers et positionne Quadient comme le deuxième fournisseur mondial de solutions de consignes colis automatiques.

Portées par la forte croissance des ventes en ligne et des attentes clients pour des retraits de colis plus sécurisés, les consignes colis intelligentes Parcel Pending by Quadient ont été adoptées et installées dans des complexes résidentiels et de bureaux, de grandes enseignes de la distribution, des universités prestigieuses et des points relais de livraison et de retrait de colis.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice fiscal 2020, clos le 31 janvier 2021, Quadient a vu le nombre de colis livrés dans ses consignes colis augmenter de 78 %.