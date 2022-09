Qonto installe son nouveau siège dans le tout dernier immeuble WeWork

(Boursier.com) — WeWork , l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'espaces flexibles, et Qonto, leader européen de la gestion financière des entreprises, annoncent l'arrivée de Qonto au WeWork 18 rue de Navarin à Paris.

L'entreprise française, fondée en 2016 par Steve Anavi et Alexandre Prot, a levé un montant record de 486 millions d'euros cette année - devenant ainsi la 24e licorne française, consolidant son hyper croissance et son expansion internationale. Depuis sa création, Qonto fait confiance à WeWork pour accueillir ses équipes grandissantes et attirer davantage de talents, aussi bien en France que pour son déploiement à l'international. En juin 2021, Qonto a ouvert ses bureaux locaux de Milan et Barcelone au sein de WeWork et en avril 2022, l'équipe allemande de Qonto a également emménagé chez WeWork.

En installant son siège parisien de plus de 600 postes au WeWork 18 rue de Navarin, Qonto se confirme comme une entreprise innovante et avant-gardiste, adoptant les nouvelles normes de flexibilité et de collaboration qui façonnent le futur du travail, tant pour le bien-être de ses employés que pour soutenir sa croissance...