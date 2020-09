Qatar Airways trouve un accord avec Airbus sur les livraisons d'avions

Qatar Airways trouve un accord avec Airbus sur les livraisons d'avions









Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Qatar Airways a trouvé un accord avec Airbus pour retarder la livraison d'avions en raison de la chute du trafic aérien en lien avec la pandémie de Covid-19. "Nous avons la possibilité d'avancer les livraisons en cas de reprise du trafic aérien", a déclaré Akbar al-Baker, PDG de Qatar Airways, lors du sommet de l'aviation CAPA Australie Pacifique, sans fournir plus de détails. Le dirigeant a en revanche souligné n'avoir pas conclu un tel accord avec Boeing.

"En ce qui concerne Boeing, nous sommes toujours en négociations avec eux, mais indépendamment de ce qu'ils estiment qu'un constructeur d'avions doit attendre de ses clients dans les moments difficiles", a-t-il déclaré. "Les gens qui ne nous rendront pas service et ne nous soutiendront pas en ces temps difficiles ne nous reverront plus".

Qatar Airways a déclaré en juin qu'il ne prendrait livraison d'aucun appareil Boeing ou Airbus en 2020 ou 2021, ajoutant qu'il y aurait un effet d'entraînement sur les futures livraisons en raison de la pandémie. La compagnie a commandé 27 A350-1000s et 50 A321neos, selon le site web d'Airbus. Elle a également acheté 60 avions 777X, cinq avions-cargos 777 et 23 787-9 à Boeing, selon le site du constructeur américain. Qatar Airways avait également commandé des 737 MAX pour sa compagnie aérienne Air Italy avant son effondrement et elle est en pourparlers avec Boeing à propos de ces avions, a déclaré Al-Baker.