Qatar Airways ne recevra aucun avion en 2020 et 2021

Qatar Airways ne recevra aucun avion en 2020 et 2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Qatar Airways revoit aussi ses ambitions. La compagnie basée à Doha ne prendra livraison d'aucun nouvel avion, qu'il s'agisse de Boeing ou d'Airbus, en 2020 et en 2021, a déclaré son directeur général à 'Sky News'.

"Beaucoup (de livraisons) seront reportées. Nous avons déjà informé à la fois Boeing et Airbus que nous ne prendrions livraison d'aucun appareil cette année et l'an prochain... Tous les autres appareils dont nous avions passé commande et qui étaient censés nous être livrés dans les deux ou trois prochaines années vont maintenant être reportés, sur une durée qui pourrait atteindre jusqu'à huit à dix ans", a affirmé Akbar Al-Baker.

Le dirigeant a par ailleurs indiqué que Qatar Airways continuera à soutenir IAG après avoir augmenté sa participation dans le groupe aérien en février. "Il s'agit d'un investissement stratégique. Nous continuerons d'être un investisseur dans IAG. Si c'est nécessaire, oui, nous injecterons des capitaux propres dans AIG". Des rumeurs d'augmentation de capital de la maison-mère de British Airways et Iberia circulent dans les salles de marché depuis quelques jours.