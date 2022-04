Qatar Airways Cargo, premier à utiliser l'innovation zéro émission de Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin , pionnier du transport propre et intelligent dédiés aux biens et aux personnes, et Qatar Airways Cargo, premier transporteur international de fret aérien, annoncent la réussite des essais et la mise en service du transporteur automobile multidirectionnel AMDT FULL ELEC pour palettes de fret aérien, la production étant en cours pour une livraison au deuxième trimestre 2022.

Qatar Airways Cargo est le premier à utiliser l'AMDT FULL ELEC, l'innovation zéro émission de GAUSSIN. La version de série de l'AMDT FULL ELEC sera assemblée localement, au Qatar.