Qatar Airways attaque Airbus en justice

(Boursier.com) — Airbus a officiellement reçu une plainte, déposée devant les tribunaux anglais, par Qatar Airways, relative au litige sur la dégradation de la surface et de la peinture de certains A350XWB de la compagnie du Golfe. Airbus est en train d'analyser le contenu de cette plainte. L'avionneur a l'intention de défendre vigoureusement sa position.

"Nous avons malheureusement échoué dans toutes nos tentatives de parvenir à une solution constructive avec Airbus en ce qui concerne la dégradation accélérée de la surface (des fuselages) des avions Airbus A350", a de son côté déclaré le transporteur. Qatar Airways a immobilisé 13 de ses Airbus A350 au mois d'août après avoir adressé début juin une mise en garde à Airbus en l'avertissant de possibles "répercussions industrielles" si le défaut constaté selon elle sous la peinture du fuselage ne trouvait pas de solution et annoncé qu'elle n'accepterait plus de livraisons d'A350 jusqu'à nouvel ordre. "Qatar Airways a actuellement 21 appareils A350 cloués au sol en raison de ce problème et la procédure judiciaire a été entamée pour s'assurer qu'Airbus répondra désormais à nos préoccupations légitimes sans plus tarder".

Le différend entre les deux parties s'est encore accentué ce mois-ci, lorsque des documents ont révélé qu'au moins cinq autres compagnies aériennes avaient constaté une usure accélérée de la peinture de certains des appareils livrés par l'avionneur européen depuis 2016. La semaine dernière, Airbus a accusé Qatar Airways de présenter ce défaut comme un problème de sécurité et a menacé de demander une évaluation juridique indépendante.