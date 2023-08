Qantas s'offre des Airbus A350 et des Boeing 787 Dreamliner

(Boursier.com) — Pas de jaloux ! Qantas a sélectionné le 787 Dreamliner de Boeing et l'A350 d'Airbus pour moderniser sa flotte de gros-porteurs. Le groupe aérien australien va acquérir quatre avions 787-9 et huit 787-10 auprès du constructeur américain ainsi que 12 Airbus A350 pour remplacer l'essentiel de sa flotte vieillissante d'A330. Les premières livraisons sont attendues en 2027.

Les A330 de Qantas assurent principalement des vols internationaux vers l'Asie et les États-Unis, ainsi que certains vols intérieurs. Le rayon d'action plus long offert par les avions 787 et A350 en commande permettra d'exploiter toutes les routes du réseau international actuel de la compagnie aérienne, ainsi que d'en ouvrir de nouvelles.

La société dispose par ailleurs d'options, réparties à parts égales entre les deux constructeurs, pour acheter davantage d'avions au cours de la prochaine décennie et au-delà, a-t-elle indiqué. Qantas remplacera également ses 10 A380 par des A350 à partir de 2032 environ.

"Fondamentalement, la demande de voyages est extrêmement robuste", a déclaré le PDG sortant Alan Joyce, qui doit passer la main en novembre à Vanessa Hudson, l'actuelle directrice financière de la compagnie aérienne. "Nous pouvons nous permettre d'investir et de croître - en particulier dans de nouveaux avions - tout en continuant à offrir des rendements aux actionnaires", a ajouté le dirigeant cité par 'Bloomberg'. Alors que Qantas a déjà signé d'importantes commandes au cours des dernières années, le plus grand transporteur australien devrait recevoir un nouvel avion toutes les trois semaines au cours des trois prochaines années, selon les calculs de l'agence.

Qantas a dévoilé cette nouvelle commande de long-courriers ce matin après avoir enregistré un bénéfice annuel record de 2,47 milliards de dollars australiens (1,6 milliard de dollars). La firme a également annoncé un plan de rachat d'actions pouvant atteindre 500 millions de dollars australiens.