Qantas repousse des livraisons de 787 et d'A321neo

(Boursier.com) — Toujours pas de ciel bleu à l'horizon pour Airbus et Boeing. Qantas Airways a informé les deux constructeurs qu'elle ne prévoyait pas de prendre livraison de nouveaux avions à court terme alors que, comme tous ses pairs, elle est confrontée à une chute de la demande due à la pandémie de coronavirus. La compagnie australienne devait recevoir trois Boeing 787-9 d'ici la fin l'année et devait commencer à prendre livraison en août de 18 Airbus A321neos. Il n'y a plus de calendrier précis pour leur arrivée car le marché est trop incertain, a déclaré à Reuters un porte-parole de Qantas.

La semaine dernière, Qantas avait déjà indiqué qu'elle avait mis en suspens son projet de commander cette année jusqu'à 12 A350 capables d'effectuer les plus longs vols commerciaux au monde entre Sydney et Londres. Le transporteur est en train de revoir l'évolution de sa flotte alors que la plupart des vols internationaux devraient mettre des années avant de retrouver leur fréquence d'avant crise.

Mises à mal par l'effondrement du trafic lié à la pandémie de Covid-19, les compagnies du monde entier cherchent à préserver leur trésorerie en renonçant notamment à recevoir de nouveaux avions. Selon les dernières prévisions de l'IATA, la chute sans précédent de la demande de voyages devrait coûter à l'industrie 314 milliards de dollars de recettes cette année.