Qantas préfère l'Airbus A350-1000 au 777X de Boeing pour relier Sydney à Londres

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus vient de s'offrir une nouvelle bataille face à Boeing. Si la compagnie aérienne Qantas n'a pas encore pris de décision finale quant au lancement de son projet 'Sunrise', elle a annoncé avoir choisi l'avionneur européen comme fournisseur privilégié pour son projet de plus longue liaison commerciale au monde, entre Sydney et Londres.

#ProjectSunrise update: We've selected the Airbus A350-1000 as our preferred aircraft for our plans to fly non-stop from the east coast of Australia to #London and #NewYork. Read more here: https://t.co/II4zzkT9Nz pic.twitter.com/QWDTGMFJeb

— Qantas (@Qantas), via Twitter

"Après une évaluation détaillée du Boeing 777X et de l'Airbus A350, Qantas a choisi l'A350-1000 comme avion préféré si Sunrise est lancé. Cet avion utilise le moteur Trent XWB de Rolls Royce Trent, qui a une grande fiabilité après plus de deux ans de service. Airbus ajoutera un réservoir de carburant supplémentaire et augmentera légèrement la masse maximale au décollage pour offrir les performances requises sur les routes Sunrise", explique le transporteur.

Aucune commande n'a été passée, mais Qantas travaille en étroite collaboration avec Airbus pour préparer les termes des contrats portant sur un maximum de 12 appareils. La compagnie, qui prendra une décision définitive en mars prochain, prévoit de lancer ses premiers vols au premier semestre 2023. Elle doit toutefois d'abord trouver un accord avec ses pilotes pour réaliser de tels vols.

"Nous sommes déçus, mais nous respectons la décision de Qantas et nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat de longue date avec la compagnie aérienne", a de son côté déclaré Boeing dans un communiqué.