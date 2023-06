PVH : toujours désirable ?

(Boursier.com) — PVH , ex-Phillips-Van Heusen, groupe américain de mode aux marques Calvin Klein, Van Heusen et Tommy Hilfiger, évolue peu avant bourse à Wall Street. Pour son premier trimestre fiscal, le groupe a fait état de revenus de 2,16 milliards de dollars, en croissance de 2% en glissement annuel et de 5% à devises constantes, alors que la guidance était d'une "relative stabilité" en données consolidées et d'une progression de 3% environ à changes constants. Le bénéfice trimestriel par action a été de 2,14$, contre une guidance de 1,90$. Pour l'exercice 2023, PVH anticipe des revenus en augmentation de 3 à 4% (2-3% à devises constantes), une marge opérationnelle voisine de 10% et un bpa d'environ 10$.

Stefan Larsson, directeur général, a déclaré : "Nous avons réalisé un bon début d'année avec une performance du premier trimestre supérieure à nos prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice, grâce à notre exécution disciplinée du plan PVH+. Nous réaffirmons nos prévisions pour l'année, reflétant la confiance que nous avons dans notre capacité à continuer à tenir nos engagements à court terme, tout en maintenant un fort accent sur notre vision à long terme pour faire de Calvin Klein et Tommy Hilfiger les plus désirables marques lifestyle dans le monde, et positionner PVH comme l'un des groupes de marques les plus performants de notre secteur".