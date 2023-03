PVH : impressionnant ?

(Boursier.com) — PVH , ex-Phillips-Van Heusen, groupe américain de mode aux marques Calvin Klein, Van Heusen et Tommy Hilfiger, flambait de 11% après bourse à Wall Street hier soir. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a fait état de revenus de 2,49 milliards de dollars, en croissance de 2% en glissement annuel et de 8% à devises constantes, alors que la guidance était d'une baisse de 4% en données consolidées et d'une progression de 4% environ à changes constants. Sur l'exercice, les revenus atteignent ainsi plus de 9 milliards de dollars, en repli de 1%. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 2,38$, contre une guidance de 1,65$. Le bpa ajusté annuel atteint 8,95$. Pour l'exercice 2023, PVH anticipe des revenus en augmentation de 3 à 4% (2-3% à devises constantes), une marge opérationnelle voisine de 10% et un bpa d'environ 10$.

Stefan Larsson, directeur général, a déclaré : "Nous avons réalisé de solides performances au quatrième trimestre avec une croissance des revenus à taux de change constants à un chiffre plus forte que prévu et des bénéfices supérieurs aux prévisions. Notre exécution disciplinée du plan PVH+, notre programme pluriannuel axé sur la marque, La stratégie directe au consommateur et axée sur le numérique, nous ont permis de concourir pour gagner malgré la situation macroéconomique difficile. Depuis que nous avons lancé notre plan PVH+, nous avons fait des progrès significatifs dans le monde entier pour accroître la désirabilité de la marque en nous rapprochant du consommateur, en créant d'excellents produits et en offrant un engagement très fort des consommateurs grâce à des partenariats de talents percutants".

M. Larsson a ajouté : "Pour l'avenir, nous entrons en 2023 avec un élan significatif, et nous continuerons à exécuter le plan PVH+ avec discipline vers notre vision à long terme de faire de Tommy Hilfiger et Calvin Klein les marques de style de vie les plus désirables du monde et d'être l'un des groupes de marques les plus performants de notre secteur".