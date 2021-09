PVH dope ses prévisions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PVH , groupe américain de mode propriétaire de Calvin Klein ou Van Heusen, bondit avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient de rehausser sa guidance en marge de trimestriels confortablement supérieurs aux attentes. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,72$ à comparer à un consensus de 1,2$. Sur la période correspondante, l'an dernier, le bpa ajusté était de 13 cents. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 2,31 milliards de dollars, sur cette période close en juillet, contre 1,58 milliard de dollars un an avant. Les revenus battent de 8% le consensus. Ils grimpent de 46% en glissement annuel et de 40% hors effets de change. Malgré l'incertitude persistante liée au covid, le groupe rehausse sa guidance et table sur un bpa GAAP annuel voisin de 8,8$, pour un bpa ajusté de 8,5$ - contre 6,5$ pour la guidance antérieure.