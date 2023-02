PVH Corp rejoint consortium textile fondé par Carbios avec On, Patagonia, Puma, et Salomon

(Boursier.com) — Carbios a signé un accord avec PVH Corp. pour rejoindre son consortium textile fondé avec On, Patagonia, Puma, et Salomon.

Engagés à accélérer la transition de l'industrie textile vers une économie circulaire, On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios pour tester et améliorer la technologie de recyclage biologique révolutionnaire de Carbios sur leurs propres produits. L'objectif final est de prouver la circularité fermée "de fibre à fibre" en utilisant le processus de biorecyclage de Carbios à une échelle industrielle, afin de soutenir les engagements ambitieux de durabilité des membres du consortium.

Au cours des deux ans de collaboration, Carbios et ses partenaires ont pour objectif de travailler ensemble pour réussir le recyclage biologique d'articles en polyester à l'échelle industrielle. Les partenaires étudieront également les technologies de tri et de traitement efficaces pour les déchets textiles complexes. L'entrée de PVH Corp dans le consortium a été votée à l'unanimité par les membres existants, ceux-ci déclarant : L'objectif de notre consortium est de soutenir le développement de solutions concrètes qui permettent à l'industrie de la mode de contribuer aux enjeux climatiques. PVH Corp. peut apporter une perspective plus large au projet, ce qui est toujours bienvenu".

Rappelons que Carbios a développé une technologie unique et durable en utilisant des enzymes hautement sélectives. Ce procédé peut recycler des déchets mixtes, réduisant ainsi le tri important requis par les méthodes actuelles de recyclage thermomécanique. Pour les matériaux textiles multi-fibres, l'enzyme brevetée par Carbios agit uniquement sur le polyester PET. Ce procédé innovant permet de créer du PET recyclé (r-PET), de qualité équivalente au PET vierge, qui peut être utilisé pour produire de nouvelles fibres textiles : une avancée majeure pour l'industrie textile.