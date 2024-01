Puma : chute après une publication décevante

(Boursier.com) — Puma chute de près de 6% à 40,4 euros à Francfort, sanctionné après des ventes décevantes en fin d'année. La marque de vêtements de sport a fait état de revenus préliminaires d'environ 1,98 milliards d'euros au quatrième trimestre, en baisse de 4% sur une base corrigée des effets de change, contre un consensus de 2,26 MdsE. L'Ebit ressortirait à environ 94 millions d'euros contre 96,6 ME attendus. Les ventes et le résultat net sont inférieurs au consensus des analystes. Toutefois, le consensus ne prend pas en compte les effets négatifs de la dévaluation extraordinaire du peso argentin, affirme le groupe allemand.

Soutenu par la dynamique continue de la marque Puma et malgré les vents contraires géopolitiques et macroéconomiques mondiaux persistants, le groupe s'attend à une croissance des ventes d'environ 5%, corrigée des effets de change, et à un EBIT compris entre 620 millions d'euros et 700 millions d'euros (2023: environ 622 ME ; consensus : 784 ME) au cours de l'exercice 2024. Les perspectives supposent que la future dévaluation du peso argentin sera entièrement compensée par des hausses de prix correspondantes en Argentine.