Puces : TSMC dope le secteur

(Boursier.com) — Les fabricants européens de semi-conducteurs sont bien orientés ce matin à l'image de STMicro et de Soitec à Paris. Le secteur bénéficie des annonces de Taiwan Semiconductor Manufacturing qui, malgré des résultats en retrait au quatrième trimestre, a déclaré que son budget d'investissement pour 2024 se situerait entre 28 et 32 milliards de dollars. Le point médian de la fourchette de prévision est supérieur aux attentes du consensus.

Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde a précisé que 70 à 80% des investissements de cette année seront consacrés aux technologies avancées, telles que les noeuds 3 nm et au-delà, tandis que 10 à 20% seront destinés à des technologies plus matures et spécialisées. Les dépenses en capital de TSMC en 2023 s'élevaient à 30,45 Mds$. TSMC prévoit également une croissance de ses revenus d'au moins 8% pour atteindre 18 à 18,8 milliards de dollars sur le trimestre clos fin mars, contre des attentes d'environ 18,2 Mds$.

L'objectif d'investissement de TSMC est particulièrement positif pour les sociétés d'équipement de puces de pointe telles que ASML, ASMI et BE Semi, selon Oddo BHF. Le fort intérêt pour les puces 2 nm de TSMC et la forte demande de packaging de puces avancés devraient continuer de soutenir les commandes d'équipements de puces, selon l'analyste.