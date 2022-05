Puces : AMD affiche une santé insolente et relève ses prévisions

(Boursier.com) — Le fabricant américain de semi-conducteurs Advanced Micro Devices (AMD) a publié mardi soir des comptes supérieurs aux attentes de Wall Street, grâce à l'essor des ventes de puces pour serveurs de centres de données, et a révisé à la hausse ses prévisions de ventes annuelles.

L'action AMD bondissait de plus de 7% dans les cotations électroniques après la clôture, en réaction à cette publication.

Au 1er trimestre, le bénéfice net du groupe a bondi de près des 42% pour atteindre 786 millions de dollars contre 555 M$ sur la même période de 2021. En données ajustées des éléments non récurrents, le bénéfice par action s'est établi à 1,13$, contre 52 cents un an plus tôt, et 91 cents attendus par le consensus FactSet.

Le chiffre d'affaires a flambé de 71% pour atteindre un record de 5,89 milliards de dollars, contre 3,45 Mds$ un an plus tôt, et bien supérieur aux attentes du consensus, logées à 5,01 Mds$. Les ventes intégraient pour la première fois l'acquisition de Xilinx, sans lequel elles se seraient tout de même élevées à 5,3 Mds$. C'est la première fois de son histoire qu'AMD dépasse les 5 Mds$ de revenus trimestriels.

Prévisions revues à la hausse pour 2022

La direction a en outre relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'exercice, et s'attend désormais à dégager 26,3 Mds$ en 2022 et une marge brute de 54%, contre 51% prévu précédemment, et 48% en 2021. Pour le 2e trimestre en cours, AMD prévoit des ventes de 6,3 à 6,7 Mds$.

Ces prévisions sont très supérieures aux attentes du marché. Pour 2022, les analystes tablent sur des ventes de 21,48 Mds$ et un bpa de 4$. Pour le 2e trimestre, ils attendent un bpa de 95 cents et des ventes de 5,14$.

Les annonces d'AMD contrastent avec celles de l'autre géant américain des semi-conducteurs, Intel, qui a fait la semaine dernière des prévisions décevantes pour le 2e trimestre, en évoquant une demande faible pour processeurs de PC et des difficultés macro-économiques.

Ventes plus que doublées pour les puces pour serveurs

Dans un communiqué, la directrice générale d'AMD, Lisa Su, a indiqué pour sa part que "chaque branche de métier a connu une croissance significative à deux chiffres par rapport au 1er trimestre 2021, précisant que la croissance avait été particulièrement forte pour les puces EPYC pour serveurs, dont les ventes ont "plus que doublé pour le 3e trimestre consécutif".

Les ventes de puces pour PC ont augmenté de 33% sur un an au 1er trimestre et de 8% par rapport au 4e trimestre 2021. AMD a aussi fait état d'une forte croissance à deux chiffres pour les puces pour consoles de jeux vidéo.

"La demande reste forte pour nos produits phares et le relèvement de nos prévisions annuelles traduit à la fois la croissance organique et l'apport de la croissance de Xilinx, a précisé Lisa Su.