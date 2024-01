Publicis vole de record en record !

(Boursier.com) — En hausse de 0,7% à 92,60 euros ce vendredi, Publicis évolue sur de nouveaux sommets historiques en Bourse, alors que le groupe a dévoilé hier, de manière anticipée, un chiffre d'affaires de 3,540 MdsE pour son quatrième trimestre, en croissance organique de 5,7%, contre un consensus logé à +3,7%. Il a également annoncé son intention d'investir pas moins de 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années dans l'IA, dont 100 ME en 2024, avec l'objectif de placer l'IA au centre de ses opérations pour devenir le premier "système intelligent" de l'industrie publicitaire...

Parmi les derniers avis de brokers, Barclays 'surpondère' Publicis et relève son cours cible de 95 à 105 euros, tandis Citigroup conserve lui le dossier avec une cible relevée de 90 à 91 euros... Morgan Stanley 'surpondère' pour sa part la valeur avec un objectif de cours ajusté de 98 à 103 euros en soulignant que la croissance organique du 4ème trimestre a dépassé les prévisions du marché, tandis que la croissance organique pour l'exercice est ressortie supérieure à la guidance de l'entreprise... La banque US note que l'investissement de 100 millions d'euros dans l'IA pour 2024 sera entièrement financé par des gains d'efficacité internes, avec 50% de l'investissement axé sur les personnes et 50% sur la technologie...