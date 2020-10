Publicis : vive hausse

Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — Publicis surperforme le marché à la mi-journée avec un gain de plus de 2% à 29,8 euros. Goldman Sachs est à l'origine de ce courant acheteur sur le titre puisque dans une étude consacrée au secteur publicitaire, Goldman Sachs estime que les agences offrent le rapport risque/performance le plus intéressant des valeurs cycliques en raison de la diversité de leurs implantations géographiques comme de leurs activités.

La banque américaine anticipe une amélioration marquée du marché publicitaire au troisième trimestre en Europe tout en évoquant des risques pour le quatrième trimestre, liés à la conjoncture économique et à la situation sanitaire. Goldman Sachs s'attend à voir le marché américain continuer à afficher des performances supérieures à celle de l'européen et considère la France et l'Allemagne comme les marchés les plus prometteurs en Europe.

GS est à l''achat' sur Publicis avec 38,8 euros dans le viseur. Kepler Cheuvreux a également confirmé son avis 'achat' et son objectif de 40 euros sur la valeur.