Publicis : versement d'un dividende de 2,40 euros par action approuvé

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte de Publicis Groupe S.A. s'est tenue mercredi à 10h au PublicisCinémas à Paris, sous la Présidence de Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance. L'Assemblée Générale Mixte a également été retransmise en direct sur le site Internet de la société.

Réunissant un quorum de 76%, les actionnaires ont adopté l'ensemble des 31 résolutions parmi lesquelles :

Le renouvellement du mandat de Madame Élisabeth Badinter en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre ans ;

La nomination de Monsieur Tidjane Thiam en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre ans ;

Les rémunérations pour 2021 et les politiques de rémunération pour 2022 des mandataires sociaux ;

Le versement d'un dividende de 2,40 euros par action, en progression de 20% par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2020. Le détachement du dividende interviendra le 4 juillet 2022 et le dividende sera mis en paiement le 6 juillet 2022.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la Société : https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale .

Lors de l'Assemblée Générale, Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance de Publicis Groupe, a indiqué : "Après deux années marquées par la pandémie de COVID-19, nous sommes heureux d'avoir retrouvé nos actionnaires en personne et d'avoir pu échanger avec eux. Le Conseil de surveillance et moi-même avons tenu à saluer la performance exceptionnelle du Groupe en 2021 tant en termes de croissance que de rentabilité. Ces résultats sont le fruit d'un investissement sans faille de l'ensemble des collaborateurs et du management du Groupe sous la direction d'Arthur Sadoun, qui a fait un travail remarquable à tout point de vue en 2021. Il le poursuit avec la même énergie et le même talent en 2022, avec un courage qui force l'admiration. Alors que ce début d'année est marqué par un ensemble d'incertitudes géopolitiques, sanitaires et économiques, le Groupe a présenté de très bons résultats qui démontrent encore une fois la force du modèle de Publicis avec une offre intégrant des actifs uniques en création, data, média et technologie dans une organisation unique, le " Power of One ", pour le plus grand bénéfice de tous nos clients. Ainsi, grâce à la solidité de ses fondamentaux et à l'agilité de son organisation, le Groupe Publicis est parfaitement positionné pour continuer à croître et s'adapter dans un environnement toujours incertain".

Monsieur Maurice Lévy a exprimé au nom du Conseil de surveillance ses remerciements chaleureux et sa reconnaissance à Madame Cherie Nursalim, dont le mandat est arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée, pour sa précieuse contribution aux travaux du Conseil et des Comités, tout au long de son mandat. Le Conseil a accueilli ce jour Monsieur Tidjane Thiam dont les qualités de dirigeant de grands groupes internationaux dans la finance et l'assurance et sa connaissance précieuse de la Chine et de l'Afrique, renforcent la dimension internationale et la diversité des expériences et compétences au sein du Conseil.

Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, a présenté les temps forts de l'année 2021 et les perspectives pour 2022. Il a indiqué : "En 2021, Publicis a enregistré des résultats records, à la fois sur le plan commercial et financier. L'année 2022 voit le retour d'incertitudes macro-économiques liées à l'évolution de la guerre en Ukraine et aux conséquences de l'inflation. Pour autant, dans ce contexte, nous avons publié de très bons résultats au 1er trimestre 2022 qui témoignent de l'attractivité de notre offre unique dans l'industrie. Pour le reste de l'année, tout en restant vigilants, nous sommes confiants quant à l'atteinte de tous nos objectifs pour 2022, avec notamment une croissance organique attendue dans le haut de la fourchette de 4% a 5% fixée en début d'année".