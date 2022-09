Publicis : une équipe de direction renforcée

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance de Publicis Groupe s'est réuni le 14 septembre 2022 sous la présidence de Maurice Lévy, afin de débattre des grandes orientations stratégiques et des organes de direction du Groupe. "Ayant anticipé les évolutions du marché et les besoins des annonceurs sous l'effet des ruptures technologiques, le Groupe Publicis est aujourd'hui dans une position très favorable pour affronter les défis à venir".

Le Comité de Nomination, présidé par Mme Elisabeth Badinter, a travaillé étroitement avec les Présidents du Conseil de Surveillance et du Directoire pour aboutir aux propositions suivantes approuvées à l'unanimité par le Conseil :

La reconduction pour une durée de quatre ans du mandat d'Arthur Sadoun en qualité de Président du Directoire et Directeur Général;

La reconduction pour une durée de quatre ans des mandats de membres du Directoire d'Anne-Gabrielle Heilbronner, Secrétaire Générale et de Michel-Alain Proch, Directeur Financier;

Sur proposition d'Arthur Sadoun, l'équipe de direction est renforcée avec la création d'un Directoire + afin de préparer l'avenir du Groupe. Cette nouvelle équipe de management est composée de personnalités hautement qualifiées qui ont fait la preuve d'une grande maîtrise des opérations dont elles ont la charge :

- Agathe Bousquet, Présidente France de Publicis Groupe

- Dave Penski, CEO Publicis Media US

- Carla Serrano, Directrice de la Stratégie de Publicis Groupe

- Nigel Vaz, CEO Publicis Sapient

De plus, Steve King qui a accompagné le Groupe dans son exceptionnelle ascension prend de nouvelles responsabilités en dehors du Directoire. Nommé Chairman de Publicis Groupe Europe, il continuera à suivre plusieurs grands clients et apportera son expérience à des talents d'avenir du Groupe. Maurice Lévy et l'ensemble du Conseil de Surveillance, ont tenu à remercier Steve King pour le travail remarquable réalisé tout au long de sa carrière commencée chez Saatchi & Saatchi et poursuivie après l'acquisition de ce réseau dans le Groupe : "Son parcours est celui d'un grand professionnel ayant toujours eu à coeur la réussite des clients et des équipes dans le respect de nos valeurs".

A l'issue de la réunion du Conseil de Surveillance, Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance a déclaré : "Le Conseil de Surveillance a tenu à exprimer à Arthur Sadoun sa très grande satisfaction devant le parcours d'exception du Groupe ces dernières années. Les résultats acquis après des mouvements audacieux comme la création de la plateforme Marcel, le repositionnement de Publicis Sapient ou l'acquisition et l'intégration réussie d'Epsilon forcent l'admiration. La composition de cette nouvelle équipe de management, avec le Directoire+, formule qui a déjà fait ses preuves par le passé, a fait l'objet d'un travail très riche, mené avec et sur proposition d'Arthur Sadoun. Elle sera en charge de faire fonctionner le "Power of One" de façon encore plus profonde, plus large et plus exigeante, avec l'intégration des fonctions de e-commerce désormais indissociables de toutes les dimensions du marketing et de la transformation des entreprises.

Je me joins au Conseil de Surveillance pour féliciter très chaleureusement Arthur Sadoun et sa nouvelle équipe de management et les assurer du soutien solidaire du Conseil dans la poursuite de leur action vers de nouvelles réussites".